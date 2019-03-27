بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا في حادث بكفر الشيخ

أصيب 14 شخصًا بكدمات وكسور وجروح وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسم، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى أجرة «ميكروباص»، برافد الطريق الدولى الساحلى كفر الشيخ بلطيم بنطاق مركز كفر الشيخ.

وكان اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، يفيد باستقبال المستشفى 14 شخصا مصابين بإصابات متفرقة وكدمات وسحجات وكسور، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، على رافد الطريق الدولى الساحلى بنطاق مركز كفر الشيخ.

انتقلت 15 سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف كفر الشيخ إلى محل الواقعة، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

وتبين من المعاينة الأولية أنه أثناء قيام سائق السيارة الملاكى بالسير على رافد الطريق الدولى، فوجئ بتوك توك يسير عكس الاتجاه، فاختلت عجلة القيادة منه لمفاداته، مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الميكروباص.

ونتج عن الحادث إصابة كل من "سهر رمزى برهامى، سلوى صبحي خطاب، بدر أبو زيد بدر، ساميه محمد سامى، مريم الهواري عبد الفتاح، معتز التهامى على، كمال سعد جرجس، إسراء شوقى زايد، دنيا فريد ربيع، رانيا أحمد مصطفى، علياء عطا على، جلال أحمد عبد الكريم، إيمان إبراهيم كمال، أسماء أحمد محمد، سارة صلاح الجمل، ليلى عاطف عبد الحميد، سميرة على السيد، الزهراء محمد فليلفل، فاتن أحمد سعيد ".