  • الخميس 28 مارس 2019
  • بتوقيت مصر02:17 ص
بحث متقدم
الاهلي والزمالك 28 يونيه في افتتاح الدورة الرباعية

لهذا السبب سيفوز الأهلي على الزمالك في مباراة القمة

الطفل رامي مع وزير الداخلية الايطالي

والد الطفل رامي يروي تفاصيل حصول نجله على الجنسية الإيطالية

عمرو واكد

تامر أمين لـ "أبو النجا وواكد":"من أنتم"

واكد وأبو النجا

«إسقاط الجنسية».. عقوبة تلاحق «واكد وأبو النجا»

فيس بوك

موسم الهجرة من «فيس بوك» إلى المواقع البديلة

أرشيفية

لهذه الأسباب.. «النور» يرفض الدولة المدنية وكوتة المرأة

الجيش الإسرائيلي

قناة إسرائيلية: صدام محتمل بعد 48 ساعة

الرئيس السوداني عمر البشير

بعد تهديدات باعتقاله.. البشير يوفد نائبه إلى قمة تونس

صوفيا

ردًا على ترامب.. أردوغان يتخذ قرارًا بشأن "كاتدرائية صوفيا"

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

عبد العال: السيسى لا ينوى البقاء 30 عامًا

بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا في حادث بكفر الشيخ

قضايا وحوادث

مصرع شخصين وإصابة فتاتين في حادث سير بقنا
مصرع شخصين وإصابة فتاتين في حادث سير بقنا

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

أكبر قضية اختلاس .. بطلها الحرس الثوري الإيراني

#

إصابة 14 شخصًا فى انقلاب سيارة بشبرا

#

إصابة 15 شخصًا في حادث تصادم

#

تفصيلة فشل أقارب "طبيبة كفر الشيخ" في الإجابة عنها قد تحل اللغز

حوادث

كفر الشيخ

ميكروباص

سيارة ملاكي

حادث سير مروري

أصيب 14 شخصًا بكدمات وكسور وجروح وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسم، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى أجرة «ميكروباص»، برافد الطريق الدولى الساحلى كفر الشيخ بلطيم بنطاق مركز كفر الشيخ.

وكان اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، يفيد باستقبال المستشفى 14 شخصا مصابين بإصابات متفرقة وكدمات وسحجات وكسور، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، على رافد الطريق الدولى الساحلى بنطاق مركز كفر الشيخ.

انتقلت 15 سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف كفر الشيخ إلى محل الواقعة، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

وتبين من المعاينة الأولية أنه أثناء قيام سائق السيارة الملاكى بالسير على رافد الطريق الدولى، فوجئ بتوك توك يسير عكس الاتجاه، فاختلت عجلة القيادة منه لمفاداته، مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الميكروباص.

ونتج عن الحادث إصابة كل من "سهر رمزى برهامى، سلوى صبحي خطاب، بدر أبو زيد بدر، ساميه محمد سامى، مريم الهواري عبد الفتاح، معتز التهامى على، كمال سعد جرجس، إسراء شوقى زايد، دنيا فريد ربيع، رانيا أحمد مصطفى، علياء عطا على، جلال أحمد عبد الكريم، إيمان إبراهيم كمال، أسماء أحمد محمد، سارة صلاح الجمل، ليلى عاطف عبد الحميد، سميرة على السيد، الزهراء محمد فليلفل، فاتن أحمد سعيد ".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الدفاع الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي على حلب
» فيديو مروع لسقوط طفلة في "بالوعة مجاري" بالمنصورة
» كلبان يفترسان مربيتهما ويمزقان جسدها بشكل بشع
» وفد أمني مصري يصل إلى غزة
» حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع مصاريف ابنه الدراسية
» ضبطها زوجها تخونه مع عشيقها على سريره.. ماذا فعل؟
» الديهي: مصر والإمارات يسيران معًا على نفس الطريق
» البغدادى محاصر إلكترونيًا
» الجزائر.. الحزب الحاكم يؤيد مبادرة رئيس الأركان
» الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان
» أمير قطر عن المقاطعة: أصبحنا أقوى من ذى قبل

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات