  • الخميس 28 مارس 2019
  • بتوقيت مصر02:16 ص
بحث متقدم
الاهلي والزمالك 28 يونيه في افتتاح الدورة الرباعية

لهذا السبب سيفوز الأهلي على الزمالك في مباراة القمة

الطفل رامي مع وزير الداخلية الايطالي

والد الطفل رامي يروي تفاصيل حصول نجله على الجنسية الإيطالية

عمرو واكد

تامر أمين لـ "أبو النجا وواكد":"من أنتم"

واكد وأبو النجا

«إسقاط الجنسية».. عقوبة تلاحق «واكد وأبو النجا»

فيس بوك

موسم الهجرة من «فيس بوك» إلى المواقع البديلة

أرشيفية

لهذه الأسباب.. «النور» يرفض الدولة المدنية وكوتة المرأة

الجيش الإسرائيلي

قناة إسرائيلية: صدام محتمل بعد 48 ساعة

الرئيس السوداني عمر البشير

بعد تهديدات باعتقاله.. البشير يوفد نائبه إلى قمة تونس

صوفيا

ردًا على ترامب.. أردوغان يتخذ قرارًا بشأن "كاتدرائية صوفيا"

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

عبد العال: السيسى لا ينوى البقاء 30 عامًا

لهذا السبب قتل نجار وشقيقه صاحب مطعم

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
قتل (تعبيرية)

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الأهالي ينقذون عاملًا من أيدي لصين أثناء سرقتهما شقته بالمطرية

#

المشدد لصاحب مخبز قتل ابن مالك عقار

#

ابن وشقيقته يقتلان والدهما لضبطهما فى وضع مخل

#

مقتل 7 فى تفجير انتحارى بمطعم

أحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، نجارا وعاملا إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل عامل، بدائرة قسم شرطة الطالبية، بسبب ثمن وجبة طعام، حيث اتهمت النيابة كلًا من «محمد.س. ف» نجار مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم، و«كريم.ف.أ» عامل، مقيم بدائرة قسم الطالبية، بقتل المجنى عليه «عمرو.أ.ك»، عمدًا مع غير سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة بيضاء.

وجاء في أمر الإحالة الخاص بالدعوى التي حملت رقم 22238 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 850 حصر تحقيق، أن المتهمين قتلا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك على إثر شجار احتدم بين المتهم الثانى والمجنى عليه، لعدم دفع الأول ثمن مأكولات ابتاعها من المجنى عليه في اليوم السابق للواقعة.

وعلى آثر ذلك استعان المتهم بشقيقه، وهو المتهم الأول، الذي استحضر سلاحًا أبيض «سكين»، وتوجه من فوره لمؤازرته، وقام بطعن المجنى عليه طعنة واحدة نافذة بالصدر، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فحدثت إصابته التى أودت بحياته فى الحال.

فيما قررت النيابة إحالة المتهمان إلى محكمة الجنايات المختصة، بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبتهم، مع استمرار حبسهم على ذمة القضية.

وأقر المتهم الأول بالتحقيقات، بأنه هو من أحدث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته، بينما أقر المتهم الثانى بأنه تشاجر مع المجنى عليه، واستغاث بشقيقه، الذي حضر إليه محرزًا سلاحًا أبيض، وأنه التقط في طريقه لمحل الواقعة زجاجات فارغة، وما إن أبصر شقيقه للمجني عليه طعنه بالصدر، وحال قيام شقيق المجني عليه بالدفاع عنه، باغته بضربة برأسه أفقدته توازنه ثم فروا هاربين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الدفاع الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي على حلب
» فيديو مروع لسقوط طفلة في "بالوعة مجاري" بالمنصورة
» كلبان يفترسان مربيتهما ويمزقان جسدها بشكل بشع
» وفد أمني مصري يصل إلى غزة
» حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع مصاريف ابنه الدراسية
» ضبطها زوجها تخونه مع عشيقها على سريره.. ماذا فعل؟
» الديهي: مصر والإمارات يسيران معًا على نفس الطريق
» البغدادى محاصر إلكترونيًا
» الجزائر.. الحزب الحاكم يؤيد مبادرة رئيس الأركان
» الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان
» أمير قطر عن المقاطعة: أصبحنا أقوى من ذى قبل

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات