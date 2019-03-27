تامر أمين لـ "أبو النجا وواكد":"من أنتم"

شن الإعلامي تامر أمين، هجوما حادا على خالد أبو النجا وعمرو واكد، عقب ظهورهما الأخير في الكونجرس الأمريكي.

وعلق "أمين" عبر برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار" قائلا: "إحنا اللي عملنا هؤلاء قيمة وطلعناهم في الإعلام وتصدروا المشهد وأصبحوا يشكلون الوعي المصري، والإعلاميون شركاء في الجريمة".

ووجه "أمين" حديثه لـ "أبو النجا" و"واكد" قائلا :"من أنتم؟ وما هو تاريخكم، مضيفا :" كل من هب ودب يتحدث في السياسة وهم ليسوا متخصصين".

وأضاف:" خالد أبو النجا وعمرو واكد بيخربوا البلد منذ 2011، ويعملون على تشويه صورة مصر ويحرضون على إسقاط الدولة المصرية"، متابعا: "عمرو واكد عايز يعمل بطل بدون أي مناسبة".