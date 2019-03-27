  • الخميس 28 مارس 2019
  • بتوقيت مصر02:16 ص
بحث متقدم
الاهلي والزمالك 28 يونيه في افتتاح الدورة الرباعية

لهذا السبب سيفوز الأهلي على الزمالك في مباراة القمة

الطفل رامي مع وزير الداخلية الايطالي

والد الطفل رامي يروي تفاصيل حصول نجله على الجنسية الإيطالية

عمرو واكد

تامر أمين لـ "أبو النجا وواكد":"من أنتم"

واكد وأبو النجا

«إسقاط الجنسية».. عقوبة تلاحق «واكد وأبو النجا»

فيس بوك

موسم الهجرة من «فيس بوك» إلى المواقع البديلة

أرشيفية

لهذه الأسباب.. «النور» يرفض الدولة المدنية وكوتة المرأة

الجيش الإسرائيلي

قناة إسرائيلية: صدام محتمل بعد 48 ساعة

الرئيس السوداني عمر البشير

بعد تهديدات باعتقاله.. البشير يوفد نائبه إلى قمة تونس

صوفيا

ردًا على ترامب.. أردوغان يتخذ قرارًا بشأن "كاتدرائية صوفيا"

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

عبد العال: السيسى لا ينوى البقاء 30 عامًا

تامر أمين لـ "أبو النجا وواكد":"من أنتم"

آخر الأخبار

عمرو واكد
عمرو واكد

أخبار متعلقة
#

أمين يكشف سر رفض الداخلية إطلاق النار على إرهابي الدرب الأحمر

#

أبو الغيط: تدفق هائل للاجئين فى أفريقيا بما يمس الأمن والسلم

#

تامر أمين يحرج أيمن نور: من أين لك هذا؟

#

شاهد.. تامر أمين: من يُقتل دفاعًا عن قبطية فهو شهيد

شن الإعلامي تامر أمين، هجوما حادا على خالد أبو النجا وعمرو واكد، عقب ظهورهما الأخير في الكونجرس الأمريكي.

وعلق "أمين" عبر برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار" قائلا: "إحنا اللي عملنا هؤلاء قيمة وطلعناهم في الإعلام وتصدروا المشهد وأصبحوا يشكلون الوعي المصري، والإعلاميون شركاء في الجريمة".

ووجه "أمين" حديثه لـ "أبو النجا" و"واكد" قائلا :"من أنتم؟ وما هو تاريخكم، مضيفا :" كل من هب ودب يتحدث في السياسة وهم ليسوا متخصصين".

وأضاف:" خالد أبو النجا وعمرو واكد بيخربوا البلد منذ 2011، ويعملون على تشويه صورة مصر ويحرضون على إسقاط الدولة المصرية"، متابعا: "عمرو واكد عايز يعمل بطل بدون أي مناسبة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الدفاع الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي على حلب
» فيديو مروع لسقوط طفلة في "بالوعة مجاري" بالمنصورة
» كلبان يفترسان مربيتهما ويمزقان جسدها بشكل بشع
» وفد أمني مصري يصل إلى غزة
» حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع مصاريف ابنه الدراسية
» ضبطها زوجها تخونه مع عشيقها على سريره.. ماذا فعل؟
» الديهي: مصر والإمارات يسيران معًا على نفس الطريق
» البغدادى محاصر إلكترونيًا
» الجزائر.. الحزب الحاكم يؤيد مبادرة رئيس الأركان
» الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان
» أمير قطر عن المقاطعة: أصبحنا أقوى من ذى قبل

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات