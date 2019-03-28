راغدة شلهوب: هذه حقيقة منعي من دخول مصر بعد وقف برنامجي

وكتبت راغدة في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : "مساء الخير لكل المحبين، بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام بتوقيف وتعديل اسم برنامجي "قطعوا الرجالة"، تم استبداله بـ "تحيا الستات" لأننا كمحطة وفريق عمل نحترم قرار المجلس

وكتبت راغدة في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : "مساء الخير لكل المحبين، بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام بتوقيف وتعديل اسم برنامجي "قطعوا الرجالة"، تم استبداله بـ "تحيا الستات" لأننا كمحطة وفريق عمل نحترم قرار المجلس