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تعرف على ما قاله النجم العالمي "روبرت دي نيرو" عن أحمد زكي

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أحمد زكي
أحمد زكي

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أحمد زكي

حلت أمس الذكرى رقم 14 لوفاة الفنان أحمد زكي ، حيث كانت له قصة غريبة من النجم العالمي روبرت دي نيرو.

والتقى "دي نيرو" بالفنان أحمد زكي في مهرجان موسكو الذي كان "دي نيرو" رئيسا للجنة التحكيم فيه ، حيث شاهد فيلم "زوجة رجل مهم" و وصف أحمد زكي بـ"العبقري".

وجلس "دي نيرو" مع أحمد زكي وقال له: "أنت ممثل ممتاز .. لكن هل تجيد اللغة الإنجليزية؟" .. فرد "زكي" بالنفي.. فقال له "دي نيرو": "هذا أمر محزن .. لو كنت تجيد الإنجليزية لانطلقت إلى سماء العالمية في هوليود".

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