"هطلعلك في كل مكان" .. صلاح يصدم راموس بموقف جديد

28 مارس 2019 - 07:34 ص

تعرض المدافع الإسباني الدولي سرخيو راموس لموقف محرج أثناء لعبه لمباراة مع منتخب بلاده ضد منتخب مالطا.



وتفاجأ "راموس" بهجوم شديد من الجماهير المالطية عليه فضلا عن الهتاف ضده طوال المباراة.



وأرجعت صحيفة "ماركا" الإسبانية هذا الهتاف إلى غضب جماهير مالطا مما فعله "راموس" مع صلاح في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.



وقالت الصحيفة إن جماهير "مالطا" مرتبطة بشدة بالدوري الإنجليزي ، حيث يعد نادي "ليفربول" هو الأكثر شعبية هناك ويليه نادي مانشستر يونايتد.



وشددت الصحيفة على أن الجماهير المالطية لم تنس واقعة إصابة راموس لمحمد صلاح في النهائي الأوروبي، وهو ما دفعها لمهاجمته خلال المواجهة.