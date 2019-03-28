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كيف ردت لاعبة الأهلي على شخص قال لها "لبسك بيثيرني"؟

الرياضة

مريم متولي
مريم متولي

أحمد عادل شعبان

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مريم متولي

أأبدت مريم متولي - لاعبة الطائرة بالنادي الأهلي - امتعاضها الشديد من تعليق أحد متابعيها الذي اتهمها بإثارة الشهوات بملابسها الرياضية.

وقال أحد المتابعين لـ"مريم" : “نحن البشر لنا بالظاهر وهذا اللبس يثير شهوة بعض الناس فماذ افعل أنا بقلبك ولبسك هو الذي يثير شهوتي”. 

وردت "مريم" عبر حسابها الرسمي بـ“تويتر”: “لو أنا لبسي فالملعب يثير شهوة حضرتك تبقى المشكلة فيك عشان أنت جاى تتفرج على لعبي وآدائي في الملعب مش جاى تتفرج على جسمي وشكلي”.

تابعت: “مش المفروض أكون مثيرة لك أو لغيرك لأنك جاي تتفرج على رياضة، ولو مش ده هدفك تبقى مريض نفسي ومحتاج تتعالج من شهوتك اللي بتثار على أي حاجة دي”.

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