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رجل يذهل العالم بخسارة 40 كيلوجرام من وزنه بهذا النظام

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الرجل الأمريكي
الرجل الأمريكي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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رجل أمريكي يخسر وزنه

تمكن رجل أمريكي من خسارة عشرات الكيلوجرامات من وزنه خلال سنة بعد قيامه بعمل العديد من الإجراءات الجذرية في حياته.

وبحسب موقع "سكاي نيوز"، نقلا عن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، بأن الرجل كان يزن 107 كيلوجرام في أبريل 2018، أما اليوم فلا يتعدى وزنه 86 كيلوجراما، لكنه نجح في الحصول على بطن مشدود بعضلات بارزة ومقسمة.

وقال الرجل البالغ من العمر 43 عاما، إنه وزنه كان متذبذبا طيلة الأعوام الـ25 الماضية، لكنه قرر قبل سنة أن يغير نمط حياته نحو الأفضل، وحقق النتيجة المذهلة في أقل من عام.

وتخلص الرجل، الذي يلقب نفسه بـ"ساستيناي" على موقع التواصل الاجتماعي "إيمجور"، من الطعام غير الصحي، وصار يراقب السعرات الحرارية التي يتناولها عن كثب، والتزام بـ"نظام صوم" يقوم على أكل كافة وجباته في 8 ساعات من اليوم، وعدم تناول أي شيء في الساعات الـ16 المتبقية منه.

ونصح من يرغبون في خسارة الوزن الزائد بالإكثار من شرب الماء، لأن لاحظ أن البعض قد يقبل أحيانا بنهم على الطعام، لكنه في الواقع ليس جائعا كما يتصور، بل يشعر فقط بالعطش.

كما نصح الرجل الأميركي بالابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية.

وسبق لـ"ساستيناي" أن أنهى برنامجا للتدريب الرياضي في المنزل يعرف بـ"بي 90 إكس" 6 مرات، لكنه لم يكن يحافظ على النتائج التي يحققها، ويقول إنه حصل على أفضل جسم له في أواسط الثلاثينيات من العمر.

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