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احتجاز زوج "أنغام" بالمطار.. تعرف على السبب

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انغام 30/3/2017
انغام

محمد الخرو

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احتجزت السلطات اللبنانية الموزع أحمد إبراهيم زوج المطربة "أنغام" بمطار رفيق الحريري ببيروت، في الساعات الماضية.

ولكن خرج أحمد إبرايهم، في تصريحات صحفية له وأكد أن كل ما في الأمر أنه حدث تشابه أسماء بينه وبين شخص سوري، لذا تم توقيفه وبعد التأكد من البيانات، انصرف بدون أى مشاكل بعد ايقافه لمدة 45 دقيقة.

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