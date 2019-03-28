» الأهلى يعلن جاهزية "السولية" لمواجهة الزمالك

28 مارس 2019 - 01:02 م

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق حالته جيدة وجاهز لمباراة الزمالك.

وكان إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، قد أعلن بأن اللاعب يعاني من إجهاد، وهذا سبب غيابه عن مباراة نيجيريا الودية.

ويختتم الأهلى تدريباته اليوم قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا لملاقاة الزمالك يوم 30 مارس الجاري بملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 لمسابقة الدوري الممتاز.