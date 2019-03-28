تفجير سيارة مُفخخة أمام فندق بالعاصمة الصومالية

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سيارة مفخخة

ضباط الشرطة

عبدالرحمن

عبدالقادر

أفاد ضابط بالشرطة بأن الانفجار في العاصمة الصومالية مقديشيو نجم عن تفجير سيارة ملغومة أمام فندق ومطعم، وحسب "رويترز"، أكد الضابط أنه لا معلومات عن وقوع إصابات.

وأفادت وسائل إعلام صومالية محلية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار ضخم في العاصمة الصومالية مقديشو. وذكر راديو "دالسان" الصومالي على موقعه على "تويتر"، أن "انفجارا ضخما سمع دويه في طريق مزدحم بالعاصمة الصومالية مقديشو"، بحسب "سبوتنيك". يذكر أن العاصمة مقديشيو قد شهدت انفجارًا السبت الماضي، أسفر عن إصابة 11 شخصًا جراء الانفجارين اللذين وقعا في العاصمة بالقرب من مبان وزارية.

وقال مدير خدمات الإسعاف الصومالية "عبدالقادر عبدالرحمن عدن"، وفقا لقناة "فرنسا 24" الإخبارية، إنه لا يزال هناك آخرون محاصرون داخل المباني، مشيرًا إلى أن قوات الأمن الصومالية أنقذت العديد من الموظفين من داخل المباني إلا أنها لا تزال تشتبك مع المسلحين الذين تمكنوا من اقتحامها، وفي فبراير الماضي، انفجرت سيارة مفخخة، اجتاحت قاعدة عسكرية إثيوبية بجنوب الصومال، أسفرت عن مقتل 16 جنديا إثيوبيا.


وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة، مسئوليتها عن الانفجار، وأضافت في بيان نشرته على موقعها حسبما ذكرت إذاعة «شابيلي» الصومالية، أن الهجوم وقع ببلدة «بارديرا» بمنطقة «جدو» جنوبي البلاد، وأشارت الإذاعة إلى أن أي مصادر رسمية لم تؤكد وقوع قتلى في صفوف القوات الإثيوبية.

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