"التموين والمستهلك" يطلقان خدمة جديدة لتلقى الشكاوى

28 مارس 2019 - 01:50 م

قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، إطلاق خدمة جديدة للجهاز، تتمثل في وضع شاشات إلكترونية في الأماكن العامة مثل محطة مصر وغيرها من الأماكن التي يتردد عليها المواطنون بشكل كبير.

وقال المصيلحى خلال مشاركته باحتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أن هذه الشاشات تتيح خدمة جديدة للمواطنين يستطيع من خلالها المواطن تقديم أي شكوى لديه من خلال هذه الشاشات، وأضاف أنه سيتم توفير هذه الشاشات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وأسوان وجنوب سيناء كمرحلة أولى.

كما قام الوزير أيضًا بإطلاق خدمة سيارات حماية المستهلك "الضبطية القضائية"، وهى عبارة عن مجموعة سيارات مجهزة يستخدمها العاملون بالجهاز ممن لديهم صفة الضبطية القضائية للمرور على الأسواق بشكل مستمر.