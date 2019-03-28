سمية الخشاب تحرج أحمد سعد فى أول تعليق على انفصالها

28 مارس 2019 - 01:54 م

علقت الفنانة سمية الخشاب على قرار انفصالها من الفنان أحمد سعد لافتة إلى أن القرار جاء قبل 6 أشهر وأن المحامى الخاص بها لم يسر فى الإجراءات إلا قبل أيام.





وأضافت "الخشاب": كان رد فعل أحمد سعد عنيفًا مع المحامى، واستيقظ صباحًا ليعلن أنه قرر الانفصال رغم أن القرار قرارى منذ البداية.





وتابعت: أنا بنت أصول ومش هقول السبب الحقيقى للانفصال، وفى اعتقادى إن الجميع يعلم وضع أحمد سعد"، مشيرة إلى أن سعد يضايقها بسبب نجاحها فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد التكريمات التى حصلت عليها ويضايقها فى السفر، وفقا لـ"اليوم السابع".





وأوضحت أن قرارات أحمد سعد متهورة، وأنها حاولت نصحه أكثر من مرة، وأنها كانت تعترض على ما يقدمه مؤخرًا ووجهات نظره فى العديد من الأمور.