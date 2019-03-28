» السبب الحقيقي لإنفصال "سعد"و"الخشاب":

28 مارس 2019 - 02:08 م

قالت الإعلامية بوسي شلبي مُعلقة على خبر طلاق الفنان أحمد سعد وسمية الخشاب: "سميه تفجر إعلان الخلع في أول تعليق لها على ما ذكره المطرب أحمد سعد عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، وذلك خلال الحلقة التي قامت بتسجيلها معها خلال الأيام القليلة الماضية والمقرر إذاعتها خلال أيام على قناة المحور في برنامجها أحلى النجوم على قناة المحور.

وأضافت بوسي عبر صفحتها على إنستجرام، “أن الفنانة سمية الخشاب قالت إنها قررت رفع دعوى خلع ضد الفنان والمطرب أحمد سعد قبل شهور للضرر، وبدأت في إجراءات رفعها قبل أيام، ولم يتم طلاقها كما تردد.

وأكدت الفنانة سمية الخشاب في أول تعليق منها على خبر الطلاق أنها عزمت على رفع دعوى خلع ضد طليقها الفنان أحمد سعد منذ شهور، وذلك على خلفية الضرر الذي سببه لها لتعطل مسيرتها الفنية بعد الزواج منه، إلا أنها قررت الانتظار بعض الشيء بسبب مرضه الشديد في الفترة الماضية، مشيرة إلى أن عمرو سعد شقيقه يعلم كل شيء.

وقالت الخشاب في تصريحات صحفية، أن زواجها بالفنان أحمد سعد شغلها في أعمال البيت والأسرة، على حساب حياتها الفنية، والتي ما أن بدأت تهتم بها حتى بدأت الأزمة، على عكس الاتفاق الذي كان بينهما.

وأشارت سمية إلى أن الغيرة قتلت أحمد سعد، عقب عودتها إلى حياتها الفنية خاصة بعد نجاح أغنيتها الأخيرة “بتستقوى” والتي تسببت في تفجر الغيرة داخله حسب وصفها.