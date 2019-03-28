مسئول إماراتي كبير: قرار مقاطعة إسرائيل"خاطئ للغاية"

28 مارس 2019 - 02:21 م

قالت صحيفة ذا ناشيونال التي تصدر من أبوظبي إن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش أكد أن العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل بحاجة إلى تحول من أجل تحقيق تقدم نحو السلام في القضية الفلسطينية.

ونسبت الصحيفة إلى قرقاش قوله: إن قرار الكثير من الدول العربية بعدم التحاور مع إسرائيل قد عقّد مساعي التوصل لحل على مدى العقود الماضية.

وأضاف قرقاش في تصريحاته: "منذ سنوات عدة، اتخذ قرار عربي بعدم التواصل مع إسرائيل، لكن بنظرة إلى الوراء، كان هذا قرارا خاطئا للغاية".

يذكر أن الفريق الإسرائيلي للجودو الذي تترأسه وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف شارك في بطولة "غراند سلام" للجيدو في أبو ظبي في زيارة تُعد الأولى من نوعها لوزير إسرائيلي لمنطقة الخليج العربي، في أكتوبر الماضي.

ونشر حينها حساب رسمي تابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية مقطعا مصورا لأعضاء فريق الجيدو الإسرائيلي وهم يؤدون شعائر يوم "السبت المقدس" وفقا لمعتقداتهم في العاصمة الإماراتية.

وأكدت ميري ريغيف حينها أن العلم الإسرائيلي سيرفع في أبو ظبي، كما سيُعزف نشيد "هتكفا"(السلام الوطني الإسرائيلي) في حال وصول أحد أعضاء الفريق إلى منصات التتويج.