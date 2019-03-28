  • الخميس 28 مارس 2019
  • بتوقيت مصر03:01 م
بحث متقدم
علي عبد العال

علي عبد العال يكشف حقيقة تحديد موعد للاستفتاء

تكريم حفظة "القرآن الكريم" بالمنيا

كنيسة إنجيلية تكرم حفظة القرآن الكريم بأسيوط

أنور قرقاش

مسئول إماراتي كبير: قرار مقاطعة إسرائيل"خاطئ للغاية"

"سميه الخشاب" ترفض ارتداء الملابس القصيرة

سمية الخشاب تحرج أحمد سعد فى أول تعليق على انفصالها

قصف

بعد الجولان.. قصف إسرائيلي لحلب

تفجير الصومال

تفجير سيارة مُفخخة أمام فندق بالعاصمة الصومالية

الداخلية

الداخلية تجرد 22 مواطنًا من جنسيتهم.. تعرف على السبب

وزيرى

تفاصيل كشف أثرى جديد بمعبد رمسيس الثانى في أبيدوس

محكمة الاسرة

عامل للمحكمة: تزوجت شيطانة تتحرش بمديرها

الاهلى

اشتباك بالأيدى بين مدرب الأهلى والظهير الأيسر

13 يونيو الحكم فى طعن متهمى خلية إمبابة

قضايا وحوادث

محكمة
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

اليوم.. طعن متهمي "خلية إمبابة" على أحكام الإعدام والمؤبد

#

أب يطعن ابنه لرفضه العمل معه

#

28 مارس.. نظر طعن متهمي "خلية إمبابة" على أحكام الإعدام والمؤبد

#

تفاصيل مثيرة عن "شريف شيكات" منفذ هجوم" ستراسبورج"

محكمة النقض

خلية إمبابة

خلايا الارهاب

حجزت محكمة النقض، اليوم الخميس طعن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة"، على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم إلى جلسة 13 يونيو للحكم

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت في مارس 2018، بإعدام 10 متهمين، والمؤبد لـ5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014، المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» عاطل وكهربائي يذبحان صديقهما بالجيزة
» السبب الحقيقي لإنفصال "سعد"و"الخشاب":
» الأهلى يعلن جاهزية "السولية" لمواجهة الزمالك
» احتجاز زوج "أنغام" بالمطار.. تعرف على السبب
» فحص طبي لـ"السولية" في مران الأهلي
» وفاة مدير أعمال الفنان "حكيم"
» "عيد" ساخرًا: نجوت من قنبلة مولوتوف بجامعة الدول
» طلب لـ"الأعلى للإعلام" لمنع إذاعة أعمال عمرو واكد وخالد أبو النجا
» "فيس بوك" تحظر التعصب القومي للبيض
» اشتباك بالأيدى بين مدرب الأهلى والظهير الأيسر
» بـ"جرافيتى".. الإفتاء تحتفل بالإسراء والمعراج

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات