» «الأولمبية» تنتصر لـ«صلاح» ضد اتحاد الكرة

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اتحاد الكرة

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

اللجنة الاولمبية

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بيانًا رسميًا اليوم الخميس، لصالح النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، وذلك في أزمته الشهيرة مع اتحاد الكرة الخاصة بحقوق الرعاية الإعلانية.

وبدأت أزمة صلاح ووكيل أعماله مع مسؤولي اتحاد الكرة خلال رحلة المنتخب الوطني لسويسرا بمعسكر الاعداد للمشاركة في كأس العالم روسيا 2018، وذلك عندما قام الاتحاد بوضع صورة صلاح منفردة على مقدمة طائرة الفراعنة الخاصة، وبجوارها شعارات لعدة شركات أخرى، مخالفة  لعقود الرعاية والإعلانات الحصرية الخاصة باللاعب، وبمقتضى ذلك فإن محمد صلاح كان ملزما بسداد مبلغ قيمته 4,6 مليون يورو أي ما يعادل 100 مليون جنيه مصري للشركة.

أزمة صلاح مع اتحاد الكرة دفعت اللجنة الأولمبية المصرية لإصدار حزمة من القرارات موجهة للاتحادات الرياضية الواقعة تحت مظلتها ومنها اتحاد الكرة، لحماية الأبطال من الاستغلال والقرصنة فيما يخص الحقوق الإعلانية والتسويقية، على النحو التالي:

أولا: عدم المساس بحقوق اللاعبين وعدم السماح لأي لاعب بالتنازل عن حقه لأي من الرعاة أو شركات التسويق من غير المتعاقدين معهم.

‏ثانيًا: عدم السماح لأي شركة تسويق رياضي أو أي شركة راعية باستغلال ‏صور لأي من الأبطال الرياضيين بدون وجود حق تسويقي أو تفويض ‏بالإعلان عنهم.‏

‏ثالثًا: العمل على تلافي أي أخطاء قد تؤثر على مصلحة اللاعبين أو على ‏الرعاية أو الوضع المالي للاعبين.‏

‏رابعًا: الاهتمام بحقوق اللاعبين الحاصلين على عقود الرعاية وعدم الإضرار ‏بمصالحهم وضرورة الالتزام بالأسس والقوانين والأعراف التسويقية فيما ‏يخص الحقوق الممنوحة للرعاة.

ومن المنتظر أن تكون تلك القرارات بداية لمرحلة جديدة في العلاقة الإعلانية بين اللاعبين واتحاداتهم الرياضية، وخاصة اتحاد كرة القدم الذي يشهد تداخلًا كبيرًا في الحقوق بين الاتحاد واللاعبين بشكل فردي.


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