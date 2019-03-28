» فيديو مرعب لكارثة مرورية بالسعودية

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السعودية

مرور

سرعة

نشرت الإدارة العامة للمرور السعودية، مقطع مروع لمخالفة مرورية كادت أن تودى بحياة أحد المشاة، نتيجة السرعة الجنونية.

وذكرت صحيفة "سبق"، أن نشر المقطع جاء ضمن الرسائل التوعوية التي تبثّها الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

ويظهر المقطع الذي نشره المرور، أحد قائدي السيارات وهو يسير بسرعة عالية متجاوزا إشارة ضوئية، في وقت كان فيه أحد المشاة يعبر الطريق، ما كاد أن يتسبب في دهس عابر الطريق.

ونقلت الصحيفة عن المرور أنه قال في رسالته التوعوية "تجاوز قائد المركبة للإشارة الضوئية بسرعة زائدة، كاد أن يتسبّب في حادثة دهس لأحد المشاة أثناء عبوره الطريق".


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