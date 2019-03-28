» مهاجم الأرجنتين يعلن اعتزاله دوليًا

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الارجنتين

المصريون

هيجواين

أعلن جونزالو هيجواين، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده، وذلك بعد فترة من غيابه التام عن المشاركة مع التانجو.

وقال هيجواين في تصريحاته عبر قناة "فوكس سبورتس" بالأرجنتين: "اعتقد الآن، وبعد الكثير من التفكير في الأمر أن رحلتي مع المنتخب انتهت".

وتابع: "أريد أن استمتع مع أسرتي، لقد حاولت أن أسعد الكثيرين لكن هذا لم يتحقق، الآن علي أن أتوقف عن المحاولات".

وأضاف: "في الأرجنتين النقد يكون من الجميع، وعندما يصل النقد إلى مرحلة جارحة الضرر يعم على الجميع، لقد شاهدت معاناة أسرتي أكثر من معاناتي، الكل يمكن أن يقول أنني أهدرت هذه الفرصة أو تلك، لكني بذلت أفضل جهد ممكن".

ولعب هيجواين صاحب الـ31 عامًا خلال مسيرته 75 مباراة دولية، وتمكن من تسجيل 31 هدفًا منذ بداية مسيرته في أكتوبر 2009.

وخاض هيجواين أخر مباراة دولية مع منتخب بلاده في كأس العالم بروسيا 2018.


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