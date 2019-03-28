إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

28 مارس 2019 - 11:40 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء الخميس، إصابة 5 متظاهرين برصاص الجيش الإسرائيلي، شمال شرقي القطاع، أثناء مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة.



وقالت الوزارة في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن 5 فلسطينيين أصيبوا بجراح مختلفة برصاص جيش الاحتلال، خلال مشاركتهم في فعاليات "مسيرة العودة وكسر الحصار" شرق بلدة جباليا، شمالي القطاع.



ويشارك فلسطينيون، في مسيرات سلمية تنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، منذ أواخر مارس/ آذار العام 2018، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها قسرا عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

