"بي بي سي" تعتذر لرئيس أوكرانيا عن تقرير "غير صحيح"

29 مارس 2019 - 12:10 ص

قدمت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الخميس، اعتذارا إلى الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، عن تقرير "غير صحيح" تضمن ادعاءات تشهيرية بحقه، متعهدة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بسمعته.



وفي تقرير نشرته مايو/ أيار الماضي، على موقعها الإلكتروني، وحذفته لاحقا، ادعت "بي بي سي" أن بوروشينكو، قدم رشوة بقيمة 400 ألف دولار، من أجل تمديد اجتماع قصير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وجاء في نص الاعتذار المنشور على صفحة التصحيحات والتوضيحات للقناة: "نعتذر لبوروشينكو، عن أي ضيق تسببنا به، ولقد وافقنا على دفع تعويضات له، والتكاليف القانونية، وشاركنا في بيان مشترك بمحكمة مفتوحة".



وأوضحت: "لقد أوردنا بشكل غير صحيح في نشرة أخبار العاشرة، وفي خبر على موقعنا الإلكتروني في الـ 23 من مايو 2018، أن رئيس أوكرانيا، أدار عملية رشوة بقيمة 400 ألف دولار، أو أعطى إذنا بدفعها للمحامي الشخصي لترامب، من أجل تمديد اجتماع قصير بين الرئيسين كان مقررا بالفعل لإجراء محادثات أكثر أهمية".

