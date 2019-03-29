الأرجنتين: محاكمة الرئيسة السابقة لإرسالها صُحفا بطائرة رسمية

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حاكم القضاء الأرجنتيني الخميس الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز كيرشنير، التي حكمت البلاد من 2007 إلى 2015، بتهمة اختلاس أموال عامة لاستخدام محتمل لطائرات رسمية، لإرسال الصحف اليومية من بوينوس آيرس إلى مقر إقامتها في سانتا كروز جنوبي البلاد، وفق ما ذكرت مصادر قضائية الخميس.
وفرض القاضي كلاوديو بوناديو، الذي يحقق في باقي القضايا المتورطة فيها فرنانديز كيرشنير، حظراً على ممتلكاتها بـ 500 ألف بيزو (11.4 ألف دولار) لكن على عكس مرات أخرى لم يقض ضدها بالحبس الاحتياطي، وهي التي تتمتع بالحصانة بفضل صفتها البرلمانية.
واعتبر القاضي أن الرئيسة السابقة «متورطة» في هذه القضية، وحاكم أيضاً السكرتير العام السابق لشؤون الرئاسة أوسكار باريلي المتهم بتنفيذ الأمر.
وقال القاضي في حكم طويل إن رحلات منتظمة بطائرات من الأسطول الرئاسي سُيرت إلى مدينتي ريو جاييجوس والكالافاتي في إقليم سانتا كروز.
وأوضح القاضي أن الهدف الوحيد من الرحلات كان نقل الصحف إلى كريستينا فرنانديز وزوجها الرئيس السابق الراحل نيستور كيرشنر، الذي حكم من 2003 إلى 2007.
وامتدت هذه الممارسة طيلة رئاستها بين 2003 و2017.
من جانبها، قالت رئيسة الأرجنتين السابقة في فبراير الماضي إن قضايا الفساد التي استدعيت فيها، سيناريو جيد لجوائز الأوسكار السينمائية، نافيةً وجود أدلة ضدها.

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