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عم أحد ضحايا الطبيب المزيف يفجر مفاجأة مدوية

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المصريون ـ متابعات

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كشف يوسف لطفي، عم أحد ضحايا الطبيب المزيف بالمحلة الكبرى،عن أن الطبيب ظهر فجأة وقام بافتتاح عيادة خاصة به، لافتًا إلى أنه أجرى لابن شقيقه عملية الزائدة.
وأوضح «لطفي»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء  الخميس، أنه عرض عليهم الاستثمار في الأجهزة الطبية لتوظيف أموالهم، وجمع أموالًا من الناس بقيمة مليون و800 ألف جنيه.
وأشار إلى أن زوجته طبيبة بمستشفى الحميات بالمحلة الكبرى، مشيرًا إلى أنه كان في البداية يعمل مع طبيب آخر ثم عمل بمفرده.


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