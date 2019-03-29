» شاهد: فضيحة مدوية أمام مدرسة بنات بالشرقية

29 مارس 2019 - 01:30 ص

قامت الإعلامية جيهان لبيب، بعرض خلال برنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الخميس، مقطع فيديو منافي للآداب لشاب يقف مع الفتيات ويقوم بتقبيلهن واحتضانهن أمام مدرسة فتيات بالشرقية.



وعلق محمد بدوي، مدير مدرسة الزهراء بالشرقية، التي ظهرت في الفيديو، قائلًا: "المنظر مشين جدًا، واتخذنا كافة الإجراءات اللازمة مع الطالبات"، موضحًا أنه تم استدعاء الطالبات ويتم التحقيق معهم حاليًا، وتم فصلهم 15 يومًا.



وأضاف "بدوي"، خلال مداخلة تليفونية مع البرنامج، أن الواقعة حدثت في امتحانات منتصف العام، وإدارة المدرسة ليس لها علاقة بالواقعة، موضحًا أن مدير المدرسة والمعلمين يكونوا منتدبين خارج المدرسة في هذه الفترة.

