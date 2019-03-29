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"حساسين" يكشف كواليس ما دار بينه وبين رئيس الزمالك

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سعيد حساسين
سعيد حساسين

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قال الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، إنه تلقى اتصالًا من مرتضى منصور يوم الإثنين الماضي وطلب منه الظهور عبر فضائية "الرافدين+"، متابعًا: "فرحبت بدعوته وقولت له "تشرف القناة بتاعتكم".
وأضاف "حساسين" في برنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء اليوم الخميس،: "التزمت بكلمتي وشتائم وسباب متواصل على التواصل الاجتماعي ليه بقى معرفش؟"
وتابع: "أنا أهلاوي ونفسي الأهلي يغلب، إيه علاقة ده بده، أنا على مسافة واحدة من الأهلي والزمالك، لو الأهلي طلب عمل برنامج أقسم بالله همشي وأجيب الراجل بتاع الأهلي يقدم البرنامج".
وواصل: "بلاش الاحتقان البيوت هتتخرب، سيل من الشتائم ضدي أنا عملت ايه؟! أنا لن أكون ولن أسمح أقف ضد الأهلي مساند للزمالك، أو ضد الزمالك مساند للأهلي، الكل حبايبي لكن ليه التعصب والاحتقان؟".



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