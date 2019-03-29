» "الزراعة " ترد علي نقل حديقة الحيوان

29 مارس 2019 - 10:50 ص

كشف الدكتور السعدي محمد بدوي، مستشار وزير الزراعة للحدائق النباتية، تفاصيل جديدة عن معرض الظهور قائلا :" إن معرض الزهور مقام على مساحة 14 فدان، أي نصف مساحة حديقة الأورمان، وهو يقام في دورته الـ86.



و أكد بدوي في تصريحات تليفزيونية ، أنهم يستهدفون النهوض بهاذ القطاع، ولذلك فإن المستثمرون في هذا القطاع لابد وأن يشاركوا في هذا المعرض. معقبا :" الناس مرتاحين للمشاركة في المعرض، وسوف يستمر حتى قبل رمضان.



ونفى بدوي، ما تردد من شائعات حول نقل حديقة الحيوان، وحديقة الخيول في ألف مسكن، مؤكدا أن هذا مكان تاريخي وسيتم المحافظة عليه وتطويره، ولن تحدث هذه الشائعات مطلقا.

