"الأرصاد": مفاجأة كثيرة بطقس الاثنين المقبل

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الطقس

الأرصاد

دي إم سي

محمود شاهين


أكد محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد، أن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار اعتبارا من اليوم وحتى يوم الاثنين، حيث سترتفع درجة الحرارة اليوم وتصل إلى 27 درجة، مع وجود نشاط للرياح، ووجود فرص لسقوط الأمطار.

 وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن درجة الحرارة ستنخفض بمعدل 7 درجات غدًا، بينما ستصل إلى 17 درجة يومي الأحد والاثنين، موضحًا أن التقلبات الجوية من سمات فصل الربيع ، معقبا :" احذروا من طقس الاثنين المقبل يشهد كثير من المفاجآت " .

 ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة جنوبا نهارا، بارد ليلا، غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

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