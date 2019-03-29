إنبي يستدرج "الدراويش" على استاد بتروسبورت

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انبى

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يستدرج إنبى نظيره الإسماعيلى على استاد بتروسبورت، فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام.

ويبحث على ماهر مدرب إنبى عن فرصة النجاة من دوامة الهبوط، والفوز بكل المباريات المقبلة للتخلص من شبح الهبوط، بينما يبحث البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى عن النقاط الثلاث بعد وداع البطولة الإفريقية لمصالحة الجماهير الصفراء باقتحام المربع الذهبي.

ويحتل إنبى المركز الأخير برصيد 22 نقطة، فيما يحتل الاسماعيلى المركز التاسع برصيد 31 نقطة ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.



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