"التضامن" تنظم احتفالية لتكريم الأم المثالية في أسيوط

29 مارس 2019 - 11:16 ص

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط و بالتنسيق مع محافظة أسيوط احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2019 على مستوى المحافظة حيث شهد الحفل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وبحضور فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ودمروي كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط

حضر الحفل عدد واسع من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأسر الامهات المكرمات حيث تم تكريم 8 أمهات مثاليات على مستوى مراكز وأحياء المحافظة ضمن مسابقة الأم المثالية والبديلة والمنطبق عليهن الشروط لعام 2019 بتوزيع الهدايا العينية وشهادات التقدير حيث تم تكريم السيدة آمال يعقوب كامل حنا من مركز القوصية الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة والخامس على مستوى الجمهورية ، كما تم تكريم السيدة أمل شكر مرقس عبد الشهيد ، وسعاد فؤاد محمود ، وسلوى أحمد محمد ، نوال عباس رضوان ، وفاطمة سيد بخيت ، وإلهام حمدان أحمد، وفاتن خليفة دوس فضلاً عن تكريم أمهات شهيدين للقوات المسلحة



