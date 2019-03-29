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"التضامن" تنظم احتفالية لتكريم الأم المثالية في أسيوط

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الام المثالية
الام المثالية

أمينة عبد العال

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أسيوط

الأم المثالية

التضامن

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط و بالتنسيق مع محافظة أسيوط  احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2019 على مستوى المحافظة  حيث شهد الحفل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وبحضور فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي  ودمروي كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط 

حضر  الحفل عدد واسع من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأسر الامهات المكرمات حيث  تم تكريم 8 أمهات مثاليات على مستوى مراكز وأحياء المحافظة ضمن مسابقة الأم المثالية والبديلة والمنطبق عليهن الشروط لعام 2019  بتوزيع الهدايا العينية  وشهادات التقدير حيث تم تكريم السيدة آمال يعقوب كامل حنا  من مركز القوصية الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة والخامس على مستوى الجمهورية ، كما تم تكريم السيدة أمل شكر مرقس عبد الشهيد ، وسعاد فؤاد محمود  ، وسلوى أحمد محمد ، نوال عباس رضوان ، وفاطمة سيد بخيت  ، وإلهام حمدان أحمد، وفاتن خليفة دوس  فضلاً عن تكريم أمهات شهيدين للقوات المسلحة



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شاهد.. احتفالية التضامن بالأم المثالية في أسيوط شاهد.. احتفالية التضامن بالأم المثالية في أسيوط شاهد.. احتفالية التضامن بالأم المثالية في أسيوط


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