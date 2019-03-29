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مقتل 17 من عناصر الشرطة الأفغانية في هجمات لطالبان

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هجوم في أفغانستان
ارشيفية

وكالات- الدويني فولي

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أعلن مسئولون أفغان مقتل 17 شرطيا في هجمات متفرقة شنتها حركة طالبان في أنحاء مختلفة في البلاد.


ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم /الجمعة/ عن محمد نزاري المتحدث باسم إقليم "بدخشان" شمالي البلاد قوله إن 3 من عناصر الشرطة لقوا حتفهم اليوم في اشتباك لا يزال جاريا في منطقة "ارغانج خوا".


من جانبه، صرح قائد شرطة إقليم "غازني" غلام داوود تره خيل بأن طالبان شنت هجمات واسعة بالإقليم الواقع شرقي البلاد واستهدفت نقطتي تفتيش أمس الخميس؛ ما أدى إلى مقتل 9 من رجال الشرطة، مضيفا أن الحركة تكُبدت خسائر فادحة عقب قتال دام لساعات بالأسلحة النارية.


بدوره، أعلن نائب رئيس مجلس إقليم "زابل" أسد الله قاقر مقتل 5 من عناصر الشرطة في منطقة "شينكي" بالإقليم الكائن جنوب شرق أفغانستان في هجوم يوم أمس.


وتبنت حركة طالبان الهجمات الثلاثة على لسان متحدثها ذبيح الله مجاهد.


وفي سياق منفصل، أفاد المتحدث باسم حاكم إقليم "لغمان" شرقي أفغانستان أسد الله دولتساي، بمقتل شخصين اثنين، أحدهما طفل، بعد أن ضربت قذيفة هاون منزلهما أمس.

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