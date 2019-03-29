"صلاح" يتصدر مراهنات "البريميرليج" في "سبورتنج بيت"

29 مارس 2019 - 11:33 ص

تصدر اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول قائمة اللاعبين المؤثرين في بطولة الدوري الانجليزي "البريميرليج"، قبل نهاية البطولة بـ7 جولات.



وكشفت شركة «سبورتنج بيت» المتخصصة في مراهنات كرة القدم بإنجلترا، إحصائية على جميع مهاجمي البريميرليج الأكثر أهمية من ناحية الفاعلية، وتصدر الفرعون المصري القائمة كأكثر اللاعبين المؤثرين في البطولة.

وقامت شركة المراهنات بالاعتماد في تقييم المهاجمين على أهمية الأهداف المسجلة، حيث منحت خمس نقاط لكل مهاجم سجل هدف الفوز ببطولة الدوري، وثلاث نقاط لهدف التعادل، ونقطة واحدة لهدف توسيع الفارق، ولم تمنح أي نقطة لأهداف جاءت حينما تكون النتيجة أكثر من فارق هدفين في المباراة.

وحصد محمد صلاح على 52 نقطة، واحتل الفرنسي أليكساندر لاكازيت، لاعب نادي أرسنال المركز الثاني بـ35 نقطة، والإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام في المرتبة الثالثة بـ32 نقطة.

وجاء الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، في المركز الخامس بـ30 نقطة، بينما احتل الإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، في المركز الرابع.

وأحرز محمد صلاح 10 أهداف كانت حاسمة للريدز، حيث أهدت الفريق الفوز، بينما سجل سبعة 7 أهداف عندما كان فريقه متقدما في النتيجة.

وكان صلاح صام عن التسجيل للمباراة الخامسة على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، البريميرليج، في الموسم الجاري 2018-2019، والمباراة السابعة في كل المسابقات، وذلك بعدما فشل في الوصول لمرمى فولهام، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب كرافين كوتاج، معقل فولهام، في إطار منافسات الجولة الـ31 من البريميرليج، والذي نجح فيه الريدز في استعادة صدارة الدوري مؤقتا بعد الفوز 2-1.