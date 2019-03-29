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عبد الحفيظ: هناك مقترح لإحالة "مكرم محمد أحمد" للتحقيق في النقابة

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محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين
محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين

أمينة عبد العال

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نقابة الصحفيين

مكرم محمد

المحافظسن

قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام، بكل الأشكال والطرق القانونية والنقابية، وخلق رأى عام رافض لتلك اللائحة.

وأضاف "عبد الحفيظ" خلال ندوة "الصحافة والأمن القومى"، التى نظمها حزب المحافظين، أن هناك مقترح مقدم من بعض أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية، بإحالة مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام للتحقيق، لمخالفته شروط عضوية النقابة، قائلاً "الأستاذ مكرم قرر المشاركة فى جريمة حصار الصحافة والإعلام

وأكد ثقته فى القضاء المصرى، وأن الطعن الذى ستقدمه النقابة على اللائحة أمام القضاء، من المنتظر أن يسقطها.

 


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