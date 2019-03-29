"الإنتاج الحربي" تبحث مع شركة روسية توريد 1300 عربة للسكة الحديد

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وزارة الانتاج الحربي

محمد سعيد العصار

بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي،  مع Mr Kirill Lipa رئيس مجلس إدارة شركة "ترانسماش هولدنج الروسية"، سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بمقر قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.

وتناول الاجتماع تطورات بشأن مشروع توريد 1300 عربة سكة حديد وكذا التصنيع المشترك لعربات القطار والترام والمترو بالتعاون مع شركة "ترانسماش هولدنج" الروسية لصالح وزارة النقل وهيئة السكة الحديد، وتم الإشارة خلال اللقاء إلى قيام وفد من الشركة الروسية خلال الأسبوع الحالى بزيارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والمخطط التعاون بينه وبين الشركة الروسية في تنفيذ هذا المشروع، وتم استعراض تطورات سير تنفيذ المشروع والخطوات التنفيذية وكافة التفاصيل اللازمة للمشروع.

من جانبه، أشاد Mr Kirill Lipa رئيس مجلس إدارة الشركة، بالإمكانيات التكنولوجية لمصنع 200 الحربي، مؤكدا أهمية استغلال هذه الإمكانيات في تجميع وتصنيع عربات القطارات في التوقيتات المحددة وبالمواصفات الفنية المطلوبة، في ظل الاهتمام الذي توليه وزارة النقل بتطوير هيئة السكة الحديد وخدمات النقل، وبما يعود بالنفع على المواطن المصرى.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة دائمة تجتمع بصفة دورية للوقوف على الموقف التنفيذي للإجراءات التي يتم اتخاذها بين الجانبين لتفعيل إجراءات التعاون.


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