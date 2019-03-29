"الوراقي" تشيد بندوة "المحافظين" لمناقشة مشكلات الصحافة

29 مارس 2019 - 11:49 ص

أشادت إيمان الوراقي، الكاتبة الصحفية، بالتوصيات التي تم إعلانها خلال من ندوة «الصحافة والأمن القومي المصري» لعدد من القضايا المهمة والمشكلات التى تواجه الصحافة والصحفيين خلال الفترة الحالية لعل أبرزها لائحة الجزاءات التي أعلن عنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

أدارت "الوراقي" الندوة، والتي تطرقت للبحث عن حل لعدد من المشكلات التي تواجه مهنة صناعة الصحافة والإعلام.

حضر الندوة، هشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ عضوا مجلس نقابة الصحفيين، ومحمد فوزي رئيس تحرير جريدة التحرير، ومحمد ثروت، نائب رئيس تحرير صوت الأمة.

وكانت لجنة الإعلام بحزب المحافظين أعلنت عن رفضها لائحة الجزاءات التي صدرت عن المجلس الأعلى للإعلام، مطالبة بضرورة التحرك لإسقاطها بشكل قانوني، ووصفتها بأنها تقييد جديد للصحافة.