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"العليا للحج والعمرة" تحدد 6 أبريل لمعاينة سكن الحجاج

الحياة السياسية

الحجاج
ارشيفية

متابعات- حنان حمدتو

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السعودية

مجدى شلبى

قالت اللجنة العليا للحج والعمرة، انه تم البدء  فى ربط حزم الخدمات وإجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 6 أبريل المقبل لمدة 30 يوما تنتهي في 5 مايو القادم.

واضافت  اللجنة فى بيان لها إنه سيتم الانتهاء من إغلاق باب التضامنات بين الشركات لكافة مستويات الحج السياحي في 4 أبريل المقبل، بعد فتحه أمام أمس الخميس أمام الشركات.

وقال مجدي شلبي، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن عدد المواطنين الذين تقدموا المستوى 5 نجوم وصل إلى 16 ألفا و27 مواطنا للمنافسة على 8 آلاف و900 تأشيرة مخصصة لذلك المستوى، فيما وصل عدد الشركات الراغبة في العمل بذلك المستوى إلى 312 شركة بإجمالي 592 مشرفا سياحيا بزيادة 32% عن العام الماضي.

وأضاف ان 96 شركة سياحية تقدمت للعمل بمستوى 4 نجوم، حيث تقدم 4 آلاف و898 مواطنا للمنافسة على 300 تأشيرة، ووصل عدد المشرفين المتقدمين للعمل بذلك المستوى إلى 175 مشرفا بنقص 140% عن العام الماضي، نتيجة تقليل عدد التأشيرات المخصصة لذلك المستوى.

وأوضح أن عدد المتقدمين للمستوى الاقتصادي وصل إلى 69 ألفا و826 مواطنا للمنافسة على 12 ألف تأشيرة سياحية، ووصل عدد الشركات الراغبة في العمل بذلك المستوى إلى 881 شركة، بإجمالي عدد مشرفين 1911 مشرفا.

وتابع أن عدد المتقدمين للمستوى البري وصل إلى 57 ألفا و690 مواطنا للمنافسة على 12 ألف تأشيرة، ووصل شركات السياحة الراغبة في العمل بذلك المستوى إلى 713 شركة بإجمالي عدد مشرفين 1569 مشرفا.

وكانت اللجنة العليا للحج والعمرة، أعلنت نتيجة قرعة الحج السياحي، حيث تقدم 148 ألفا و441 مواطنا للمنافسة على 36 ألف تأشيرة حج، وتم إجراء القرعة تحت إشراف إحدى الجهات السيادية في الدولة.

 


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