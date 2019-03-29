عمال مصر تكرم محافظ الفيوم ورئيس حزب الوفد بمئوية ثورة 19

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مجتمع مدني

عمال مصر

ثورة 19

كرمت مجموعة عمال مصر لدعم الاستثمار والمستثمرين برئاسة المستشار هيثم حسين ، اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم والمستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد  والكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل عضو الهيئة العليا للحزب وحفيد الزعيم الثائر حمد باشا الباسل وبعض الشخصيات العامة ،وذلك فى إطار الاحتفالات بذكرى ثورة 1919، إيمانا منا أن ثورة 1919 كانت أم الثورات في العالم أجمع، اقتدى بها الثوار في السودان عام 1924 وزعماء ثورة العشرين في العراق وثورة 1925 في بلاد الشام وتأثر بها المهاتما غاندى.

وقال محمود حجاج المستشار الإعلامي لمجموعة عمال مصر،  إن دعمنا   لكافة القضايا الوطنية فى التاريخ القديم أو الحديث ،هو خطوة جديدة  من استراتيجية توضعها المجموعة خلال المرحلة القادمة،  إضافة  إلى أننا لا نكتفى بذلك فقط بل ندعو كافة الكيانات  سواء مؤسسات اقتصادية او مؤسسات اهلية ومجتمع مدني بالمشاركة  والدعم بشكل او بأخر.

 وصرح المستشار هيثم حسين  رئيس المجموعة والقائم على التكريم ، بأن وجودنا  فى اى مكان او فى اى حدث وطني او اجتماعي هو فرض علينا وواجب وطني وانساني  ككيان شبابي  قوته  ما يقرب من 1500 شاب  من مختلف الثقافات ، فلا بد ان  نوجههم نحو قضايا وطنهم  والعمل على المشاركة والتعاون  والإثمار  فالشباب  هم الحاضر و المستقبل .

وشارك وفد من المجموعة  بوجود اللواء مجدي ابو العز مستشار رئيس مجلس الادارة ، وأكد على اهمية الشباب ودورهم خلال المرحلة القادمة  فى دعم قضايا بلدهم والنهوض بها.


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