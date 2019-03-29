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صلاة المغرب في المنام محمودة دينًا ودنيا

تفسير الأحلام

الصلاة
ارشيفية

عبدالحي العسكري

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الدين

الفريضة

الدنيا

صلاة المغرب

الفحشاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنني أصلى صلاة المغرب. وشكراً.
التأويل..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأصل فى رؤيا الصلاة أنها محمودة دينا ودنيا و تدل على قضاء حاجة أو سداد دين وأداء أمانة وكونها صلاة فريضة فهى أيضاً إقامة فريضة وتجنب الفواحش لقوله تعالى: ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر )العنكبوت 45 - وصلاتك المغرب وهو فرض وخروجك من المسجد فسوف تنال خيراً ورزقا لقوله تعالى ( فإذا قضيت الصلاة فأنتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون )الجمعة 10 - وصلاة المغرب وحرصك عليها دليل على سعيك الدائم فى مصلحة الأبناء وتوفير ما يلزمهم، وصلاة المغرب تدل على أنك تسعى لأمر وتحقيقه و سوف ييسره الله لك وسيقضى إن شاء الله وقد يكون هذا الأمر يخص الرزق. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.
***************
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للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك
أو اتصل على الرقم التالى 01062137666

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