» صلاة المغرب في المنام محمودة دينًا ودنيا

29 مارس 2019 - 01:34 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنني أصلى صلاة المغرب. وشكراً.



التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأصل فى رؤيا الصلاة أنها محمودة دينا ودنيا و تدل على قضاء حاجة أو سداد دين وأداء أمانة وكونها صلاة فريضة فهى أيضاً إقامة فريضة وتجنب الفواحش لقوله تعالى: ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر )العنكبوت 45 - وصلاتك المغرب وهو فرض وخروجك من المسجد فسوف تنال خيراً ورزقا لقوله تعالى ( فإذا قضيت الصلاة فأنتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون )الجمعة 10 - وصلاة المغرب وحرصك عليها دليل على سعيك الدائم فى مصلحة الأبناء وتوفير ما يلزمهم، وصلاة المغرب تدل على أنك تسعى لأمر وتحقيقه و سوف ييسره الله لك وسيقضى إن شاء الله وقد يكون هذا الأمر يخص الرزق. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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