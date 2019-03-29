» المرسي: 4 قرارات نأمل تطبيقها بكليات إعلام مصر

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محمد المرسي

كلية الإعلام

اشاد الدكتور محمد المرسى ، استاذ الاعلام  بجامعة  ، بقرار المجلس الاعلى للجامعات بوضع اختبار قدرات لمن يريد الالتحاق بكليات الاعلام داخل مصر .

وقال المرسى فى تدوينته على "فيس بوك " ، :" قرار محترم تأخر كثيرا اتخذته لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلي للجامعات وأقره المجلس وأصدرته وزارة التعليم العالي .. هو قرار يقضي بعقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية الراغبين في الالتحاق بكليات الاعلام الأربع بجامعات القاهرة / بني يوسف / جنوب الوادي / السويس .. هو قرار كثيرا ما كان يطالب به غالبية أساتذة الاعلام نظرا لان مجال العمل الاعلامي هو مجال نوعي يتطلب سمات وخصائص شخصية وقدرات ومهارات خاصة تنميها وتؤصل لها علميا وعمليا الدراسات الإعلامية .. هو قرار بالاضافة لاختبارات أخري تجريها بالفعل كليات الاعلام لاختيار الطلاب في التخصص ( اذاعة وتليفزيون / صحافة / علاقات عامة وإعلان ) سيؤدي الي تحسين نوعية طلاب وخريجي الاعلام. ".

واضاف استاذ الاعلام قائلا  :" نأمل التفكير في قرارات أخري تدعم هذا القرار :

- عدم فرض أعداد كبيرة للالتحاق بكليات الاعلام والتي وصلت في بعض الأعوام بكلية الاعلام جامعة القاهرة الي ما يقترب من ألف طالب وهو الأمر الذي قد يفوق قدرات بعض الكليات وخاصة في مجال التدريب العملي ..

- مراجعة امكانات بعض كليات الاعلام وكذلك أقسام الاعلام بكليات الآداب والتربية النوعية من حيث أعداد أعضاء هيئة التدريس ومدي وجود استديوهات ومعامل حديثة للتدريب ..

- مراجعة دورية بحد أقصي كل خمس سنوات للمناهج الدراسية وبما يجعلها متوافقة مع التطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل المتغيرة ..

- تطبيق هذا القرار بعقد اختبارات قدرات أيضا علي الطلاب الراغبين في الالتحاق بأقسام الاعلام بكليات الآداب والتربية النوعية  ".


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