شاهد.. علاء عبد الفتاح يداعب "توكة" بعد الإفراج عنه

في أول صورة يظهر فيها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بعد إطلاق سراحة، صباح الجمعة من قسم شرطة الدقي، ظهر «عبد الفتاح» يرتدي «ترينج أزرق» وهو يداعب «توكة» ، وهو كلب تربيه أسرة علاء عبد الفتاح.
ونشرت سناء سيف، شقيقة «عبد الفتاح»، صورة له، ومقطع فيديو على صفحتها الشخصية على فيسبوك لاستقبال نجلها بعد عودته للمنزل، وتظهر فيها «توكة» وهي تستقبل «عبد الفتاح» بمنزل الأخير.
كان الناشط السياسي قد اتجه لمنزله بصحبة المحامي مالك عدلي، بعد أن انتهت إجراءات الإفراج عنه، بعد أن قضى عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات على خلفية القبض عليه في نوفمبر 2013، بتهمة التحريض على التظاهر ضد الدستور الجديد أمام مجلس الشورى، لتصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها بسجن «عبدالفتاح» لمدة خمس سنوات بتهم التظاهر دون تصريح.