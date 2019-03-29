أسامة كمال يكشف موعد رفع الدعم نهائيًا عن البنزين

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متابعات - الدويني فولي

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الدعم

نهائي

اسامه كمال

بنزين 95

قال الإعلامى أسامة كمال إن الحكومة ستقوم بإلغاء الدعم نهائيًا عن بنزين 95 بداية من يوم الاثنين المقبل. 
أضاف “كمال” خلال تقديمه برنامج “مساء dmc”، مساء أمس الخميس، عبر قناة “dmc”، أن الحكومة ستقوم بتطبيق آلية التسعير التلقائي على أن يتم مراجعة سعره كل 3 أشهر.


كما أشار إلى أن البنزين 95 سيتم ربطه بالأسعار العالمية، ومن المتوقع أن يكون هناك تغيير في سعر هذا البنزين كل 3 أشهر وفقًا للأسعار العالمية.


تابع أنه من الممكن أن يكون هناك تغيير بنسبة 10% زيادة أو انخفاض، وكشف أن مجلس الوزراء تم الموافقة عليها.

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