» "كاف" إيقاف مدرب جورماهيا الكيني مباراة

محمد عبد الحارس
أعلن الاتحاد الأفريقي إيقاف المدرب التركي حسن اوكتاي المدير الفني لفريق جورماهيا الكيني مباراة واحدة بسبب كثرة احتجاجه على المسئولين فى المباريات بكأس الكونفيدرالية.
وتأهل الفريق الكينى إلى دور ربع نهائى كأس الكونفيدرالية برفقة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك على حساب نصر حسين داى الجزائرى ولبترو أتليتكو الأنجولي.
ومن المقرر أن يلازم المدرب التركي المدرجات في مباراة الذهاب ضد فريق نهضة بركان المغربي في ربع نهائى كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
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