تصريح أسطوري من "توتي" عن "صلاح"

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أشاد اللاعب فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما الايطالي باللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي.
وقال توتى، فى تصريحات تليفزيونية، "محمد صلاح لاعب رائع، يمكننى أن أصفه بالشخص الاستثنائى، قدم الكثير لفريق روما وحزنت كثيراً على رحيله إلى ليفربول".
وأضاف أسطورة روما، "كانت هناك علاقة خاصة تربطنى بمحمد صلاح، كنا نتدرب سوياً ونلعب سوياً، كان منبهراً بي ويتحدث معي بأننى لاعب من نوع أخر، كان سعيداً للغاية باللعب معى وطريقة اللعب".
واختتم توتى تصريحاته عن محمد صلاح قائلاً، "هو قرر الرحيل عن روما والانتقال لصفوف ليفربول، علينا أن نحترم قراره".
وانتقل محمد صلاح لصفوف ليفربول قادماً من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو بجانب 8 ملايين يورو "حوافز"، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

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