» الرئيس يلبي دعوة ترامب لزيارة واشنطن

29 مارس 2019 - 03:23 م

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيقوم بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل القادم، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة تأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع بين الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلا عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.