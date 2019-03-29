» "الأوقاف": 500 طن سلع تموينية في رمضان على المواطنين

29 مارس 2019 - 03:28 م

أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن محافظة الجيزة ضمن أول ثلاث محافظات الأعلى فى جمع صكوك الأضاحى بالعام الماضى ونستهدف زيادتها العام الحالى، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم الف ملتقى دعوى خلال شهر رمضان المبارك بالإضافة الى توقيع بروتوكول مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوزيع 500 طن سلع تموينية يتم توزيعها على المواطنين الاولى بالرعاية .

يأتي ذلك علي هامش لقاء وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة بمقر ديوان عام المحافظة بمناسبة العيد المئوى للعيد القومى للمحافظة والاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

وقدم وزير الأوقاف التهنئة لقيادات ومواطنى محافظة الجيزة بمناسبة العيد القومى متمنياً دوام التوفيق، مؤكدًا أهمية تكثيف الندوات والمحاضرات وبخاصة فيما يتصل بالعمل على ترسيخ وتعميق الولاء والانتماء الوطنى وتصحيح المفاهيم الخاطئة وبخاصة لدى الشباب مشيراً ان اللقاء جاء بالتزامن مع العيد القومى لمحافظة الجيزة وذلك لتفعيل الخطط الدعوية وتنشيط الأداء الدعوى بالمحافظة .

فيما أكد محافظ الجيزة أن هناك تعاون كبير بين المحافظة ووزارة الأوقاف فى العديد من المجالات التى تمس المجتمع ودور الوزارة ملموس لجميع المواطنين فى نشر تعاليم الدين الوسطى الحنيف حيث نجحت الوزارة فى نشر هذا التوجه فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على نشر تعاليم الدين الوسطية.

وأشار المحافظ إلى أن اللقاء يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف للتواصل المستمر مع جميع القيادات الدعوية بمختلف محافظات الجمهورية مشيراً ان وزارة الاوقاف ستنظم ملتقى دعوى يوميا خلال شهر رمضان فى أكبر مساجد محافظة الجيزة لتحقيق اقصى استفادة للمواطنين.

وخلال اللقاء قدم وزير الأوقاف للواء أحمد راشد محافظ الجيزة مصحف هدية، وأدى وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد المغفرة بحضور اللواء أحمد راشد واللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء محمد رأفت السكرتير العام والقيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة.

وتناولت الخطبة عن الإسراء والمعراج رحلة ذات أسرار عظيمة جاءت تكريمًا للرسول صلى الله عليه وسلم، وتسرية عنه، وأن كل حدث من أحداثها له دلالة عظيمة يستهدى بها الإنسان المؤمن فى حياته حتى يكون إنسانا صالحا وعضوا نافعًا لنفسه ولمجتمعه.



