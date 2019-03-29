  • الجمعة 29 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:16 م
بحث متقدم
تظاهرات الجزائر

لأول مرة.. التلفزيون الجزائري يبث المظاهرات المناهضة لبوتفليقة

أرشيفية

«الداخلية» تنهي استعداداتها لتأمين لقاء القمة 117

وزير الاوقاف

"الأوقاف": 500 طن سلع تموينية في رمضان على المواطنين

الرئيس وترامب

الرئيس يلبي دعوة ترامب لزيارة واشنطن

البترول تدعو أصحاب السيارات لاستخدام بنزين 95

أسامة كمال يكشف موعد رفع الدعم نهائيًا عن البنزين

توتي وصلاح

تصريح أسطوري من "توتي" عن "صلاح"

ابو الغيط

"أبو الغيط" يصدم "ترامب" بشأن الجولان

ننشر حيثيات حكم حبس علاء عبد الفتاح وآخر فى قضية أحداث مجلس الشورى

شاهد.. علاء عبد الفتاح يداعب "توكة" بعد الإفراج عنه

الخبير الاقتصادي

10 مفاجآت سعيدة بالموازنة الجديدة للمواطنين

علم مصر

مصر تتبنى قرارًا حاسمًا بمجلس الأمن.. تعرف عليه

"الأوقاف": 500 طن سلع تموينية في رمضان على المواطنين

آخر الأخبار

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ضبط شخصين بتهمة إنشاء مواقع إلكترونية للنصب على المواطنين

#

بالفيديو.. وصلة رقص لـ"ميرهان حسين" من داخل منزلها

#

مقترح قاسٍ يقضي على ظاهرة «المستريحين»

#

تفاصيل إصابة 28 شخصًا فى حادث بالشرقية

الجيزة

رمضان

وزيرالاوقاف

أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن محافظة الجيزة ضمن أول ثلاث محافظات الأعلى فى جمع صكوك الأضاحى بالعام الماضى ونستهدف زيادتها العام الحالى، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم الف ملتقى دعوى خلال شهر رمضان المبارك بالإضافة الى توقيع بروتوكول مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوزيع 500 طن سلع تموينية يتم توزيعها على المواطنين الاولى بالرعاية .

يأتي ذلك علي هامش لقاء وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة بمقر ديوان عام المحافظة بمناسبة العيد المئوى للعيد القومى للمحافظة والاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

وقدم وزير الأوقاف التهنئة لقيادات ومواطنى محافظة الجيزة بمناسبة العيد القومى متمنياً دوام التوفيق، مؤكدًا أهمية تكثيف الندوات والمحاضرات وبخاصة فيما يتصل بالعمل على ترسيخ وتعميق الولاء والانتماء الوطنى وتصحيح المفاهيم الخاطئة وبخاصة لدى الشباب مشيراً ان اللقاء جاء بالتزامن مع العيد القومى لمحافظة الجيزة وذلك لتفعيل الخطط الدعوية وتنشيط الأداء الدعوى بالمحافظة .

فيما أكد محافظ الجيزة أن هناك تعاون كبير بين المحافظة ووزارة الأوقاف فى العديد من المجالات التى تمس المجتمع ودور الوزارة ملموس لجميع المواطنين فى نشر تعاليم الدين الوسطى الحنيف حيث نجحت الوزارة فى نشر هذا التوجه فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على نشر تعاليم الدين الوسطية.

وأشار المحافظ إلى أن اللقاء يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف للتواصل المستمر مع جميع القيادات الدعوية بمختلف محافظات الجمهورية مشيراً ان وزارة الاوقاف ستنظم ملتقى دعوى يوميا خلال شهر رمضان فى أكبر مساجد محافظة الجيزة لتحقيق اقصى استفادة للمواطنين.

وخلال اللقاء قدم وزير الأوقاف للواء أحمد راشد محافظ الجيزة مصحف هدية، وأدى وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد المغفرة بحضور اللواء أحمد راشد واللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء محمد رأفت السكرتير العام والقيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة.

وتناولت الخطبة عن الإسراء والمعراج رحلة ذات أسرار عظيمة جاءت تكريمًا للرسول صلى الله عليه وسلم، وتسرية عنه، وأن كل حدث من أحداثها له دلالة عظيمة يستهدى بها الإنسان المؤمن فى حياته حتى يكون إنسانا صالحا وعضوا نافعًا لنفسه ولمجتمعه.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» خطيب الأزهر: «الإسراء والمعراج» تذكرنا بالحفاظ على المقدسات
» "الأوقاف": 500 طن سلع تموينية في رمضان على المواطنين
» الرئيس يلبي دعوة ترامب لزيارة واشنطن
» "كاف" إيقاف مدرب جورماهيا الكيني مباراة
» صلاة المغرب في المنام محمودة دينًا ودنيا
» المرسي: 4 قرارات نأمل تطبيقها بكليات إعلام مصر
» "تونس" تعلن موقفها من سيادة إسرائيل على الجولان
» "البارودي" تصدم أحمد سعد بعد انفصاله عن "الخشاب"
» مخرج شهير: "أنا أكتر أب دلدول مع أبنائه"
» مستشار بن زايد: "القطريون أشقّاء أشقياء"
» مقتل 17 من عناصر الشرطة الأفغانية في هجمات لطالبان

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:17 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة