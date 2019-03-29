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منع نقيب العلميين المعزول من إقامة «جمعية عمومية» بالقوة

الحياة السياسية

الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين
الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين

خالد الشرقاوي - متابعات

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منعت قوات الأمن المكلفة بحراسة وتأمين مقر نقابة المهن العلمية بمدينة نصر، الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، من محاولة فتح مقر النقابة بالقوة، بعد أن سيطرت هيئة المكتب الذين قرروا عزله. 

واستدعت هيئة المكتب قوات الأمن لإغلاق مقر النقابة بالسلاسل الحديدية لمنع انعقاد الجمعية العمومية التي دعا إليها النقيب العام بشكل غير قانوني. 

 وطالبت قوات الشرطة نقيب العلميين بضرورة الحصول على إذن نيابة لفتح مقر النقابة.


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