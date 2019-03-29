«الداخلية» تنهي استعداداتها لتأمين لقاء القمة 117

29 مارس 2019 - 03:58 م

أنهت الأجهزة الأمنية استعدادتها لتأمين لقاء القمة المرتقب بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي، فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع عشر بمسابقة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها غداً السبت.

وتعزز أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط استاد برج العرب بالإسكندرية، فضلاً عن تأمين الحافلات التي تقل اللاعبين وتحركاتهم من مقر إقامتهم لحين وصولهم للاستاد وعودتهم مرة أخرى، وتأمين طاقم التحكيم الأجنبي الذي يدير المباراة.