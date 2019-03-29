» المصري يخطف تعادلًا قاتلًا من المقاولون العرب

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المصرى

المقاولون العرب

خطف فريق المصري البورسعيدي تعادلًا قاتلًا من المقاولون العرب، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر الدوري الممتاز.

فاروق كابور افتتح التسجيل للمقاولون العرب في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، قبل أن يعدل إسلام عيسى النتيجة للمصري من علامة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أعاد أحمد علي، هداف الدوري، التقدم للمقاولون بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 76، قبل أن يعود أوستين أوموتو لتعديل النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

بهذا التعادل رفع المقاولون رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس، بينما رفع المصري رصيده للنقطة 42 في المركز الرابع.

شهد اللقاء تعزيز أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب، صدارته لقائمة هدافي الدوري الممتاز، بعد وصوله للهدف الرابع عشر بفارق هدفين عن محمود علاء، مدافع الزمالك.


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