  • الجمعة 29 مارس 2019
  • بتوقيت مصر07:55 م
بحث متقدم
اليامين زروال

رئيس جزائري سابق ينضم للمتظاهرين

وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

قيادي سابق: الجنائز "الإخوانية" كانت مناسبة لاستعراض القوة !

إبراهيم العساف

السعودية: لا تفريط فى الجولان والقدس

أمطار غزيرة - أرشيف

الأرصاد تحذر: رياح وأمطار غدًا

وزير الرياضة

وزير الرياضة يعلن موعد عودة الجماهير للمدرجات

وزير الخارجية سامح شكري

«شكرى» لأمريكا: قراركم بشأن الجولان «باطل»

أحمد سعد

بعد انفصاله.. خبر سار لـ"أحمد سعد"

إسماعيل هنية

"هنية" يبحث "التهدئة" مع المخابرات المصرية

احتجاجات الجزائر

مئات الآلاف يحتشدون للمطالبة برحيل "بوتفليقة"

تونس

سر اعتقال تونس لـ مسؤول بالأمم المتحدة

الأرصاد تحذر: رياح وأمطار غدًا

آخر الأخبار

أمطار غزيرة - أرشيف
أمطار غزيرة - أرشيف

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

تحذيرات من الأرصاد الجوية من هذا الأمر

#

الأرصاد تحذر من طقس السبت والأحد

#

الأرصاد: رياح وأتربة تصل لحد العاصفة غدًا

#

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

الأرصاد

أمطار

طقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب وشرق البلاد، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "الهيئة الوطنية" بغزة تدعو للسلمية بمسيرات "مليونية الأرض"
» ترامب يهدد المكسيك بغلق الحدود
» «كلوب»: «صلاح» حقق ما يتمناه قبل موقعة توتنهام
» مجهولون يشعلون النار في رئاسة مدينة رأس غارب
» بث مباشر.. مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي
» الأمن يوافق على زيادة أعداد جماهير القمة 117
» زعيم حزب العمال البريطاني يطالب «ماي» بالتنحي
» إصابة 8 متظاهرين فلسطينيين شمالي غزة ‎
» بث مباشر.. مباراة الترجي والرجاء في السوبر الأفريقي
» البرلمان البريطاني يرفض اقتراح الحكومة بشأن "بريكسيت"
» المصري يخطف تعادلًا قاتلًا من المقاولون العرب

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة