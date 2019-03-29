» زعيم حزب العمال البريطاني يطالب «ماي» بالتنحي

29 مارس 2019 - 07:02 م

طالب زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن، بتنحي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بعد فشلها للمرة الثالثة في تمرير اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأناضول اليوم، صوّت النواب البريطانيين بأغلبية بلغت 344 صوتًا رافضين الخطة التي تقدمت بها اليوم رئيسة الوزراء البريطانية مقابل 286 لصالح اتفاق الانسحاب والذي وضعتها ماي كجزء من صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب تعليق الصحيفة فإن أمام ماي حتى 12 أبريل لوضع الخطوات التالية المقترحة للاتحاد الأوروبي وتأمين تمديد إضافي أو ستغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بدون صفقة خروج في ذلك اليوم.