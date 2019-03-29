ضبط حائزي أسلحة ومخدرات بكفر الشيخ

شنت مباحث كفر الشيخ، حملة مكبرة برئاسة اللواء محمد عمار مدير المباحث الجنائية بالتنسيق مع فرع الأمن العام، استهدفت ضبط الخارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.

وقاد الحملة العميد عبد الفتاح المنشاوي رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، حيث تمكنت مباحث مركز دسوق تحت إشراف العقيد أيمن بكري رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ من ضبط "م.ع" 20 سنة عاطل وبحوزته طبنجة.

وضبطت مباحث مركز كفر الشيخ برئاسة الرائد رامي عبد الصمد شرف الدين، "ح.ح" 25 سنة عاطل وبحوزته فرد خرطوش و 4 طلقات، "ف.ا" 27 سنة عاطل وبحوزته 100 جرام هيروين.

وتمكنت الحملة، تحت إشراف العميد محمد الصاوي وكيل إدارة البحث الجنائي، من ضبط "ع.ن" 30 سنة عاطل وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين و60 جرامًا هيروين، و"ا.ا" 28 سنة عاطل وبحوزته 100 جرام حشيش.

وألقت مباحث مركز كفر الشيخ القبض على "ص.م" سن 47 عاطل سبق اتهامه في قضيتي جرائم تموينية آخرهما 10993/ 2003م جنح قسم كفر الشيخ وبحوزته 100 جرام حشيش و50 قرصًا مخدرًا.

كما ضبطت "ع.ف" عاطل سبق اتهامه في 5 قضية ما بين: مخدرات ، سلاح بدون ترخيص ، مقاومة سلطات آخرهم 11165/ 2016م جنايات قسم أول كفر الشيخ " مخدرات " وبحوزته 50 جرامًا هيروين.